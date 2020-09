Convegno Uilt “Infrastrutture e Trasporti la Liguria riparte con il lavoro”: De Micheli, con Italia veloce alla Liguria 18,4 mld

(FERPRESS) – Roma, 11 SET – Nel piano Italia Veloce per la Liguria sono destinate tante risorse, complessivamente 18,4 miliardi di opere utili e che miglioreranno la mobilità in una regione dall’orografia complicata.

Lo ha scritto ieri sulla propria pagina Facebook la ministra dei Trasporti Paola De Micheli in occasione del convegno Uilt “Infrastrutture e Trasporti la Liguria riparte con il lavoro”.

