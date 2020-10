Convegno Il treno del Green Deal: Cirio, Tav farà del nostro territorio il cuore del trasporto merci in Ue e il retroporto di Genova e Savona

(FERPRESS) – Torino, 16 OTT – “E’ forse la prima volta che vedo scritte le parole Alta Velocità e Tav vicino alla parola green. Abbiamo sempre lasciato in questi anni troppo spazio a chi pensava esattamente il contrario e non abbiamo sufficientemente investito su una campagna di comunicazione che trasferisse all’opinione pubblica l’idea di cos’era realmente l’alta velocità”: il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha aperto così il convegno “Il treno del Green Deal. I cantieri delle grandi opere come opportunità per Piemonte e Auvergne-Rhone-Alpes”, organizzato nel Castello Sforzesco di Novara dalla Regione in collaborazione con Telt, la società incaricata di realizzare la Torino-Lione”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 16/10/2020 h 10:48 - Riproduzione riservata