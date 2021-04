Controlli dei NAS sui bus SETA: nessuna irregolarità riscontrata. Promossa attività messa in campo dall’azienda

(FERPRESS) – Modena, 9 APR – Sugli autobus SETA di Modena, Reggio Emilia e Piacenza non c’è traccia di Covid-19: la conferma arriva dai Carabinieri del NAS-Nucleo Antisofisticazioni e Sanità che, tra la seconda metà di marzo ed i primi giorni di aprile, hanno effettuato, senza preavviso, una sessantina di controlli a bordo dei mezzi in servizio nei tre bacini provinciali serviti dall’azienda.

