Contratto in Usa di 320 milioni di dollari per Itinera (Gruppo ASTM)

(FERPRESS) – Roma, 17 DIC – Itinera (Gruppo ASTM), player globale nel settore della realizzazione di grandi opere infrastrutturali, attraverso la propria controllata statunitense Halmar International, si è aggiudicata negli Stati Uniti, un lotto del progetto della “Van Wyck Expressway” nella città di New York del valore di circa 320 milioni di dollari.

