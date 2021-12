Contratti pubblici: insediato Gruppo di Coordinamento Tecnico della Rete degli Osservatori regionali. Presidente De Berti

(FERPRESS) – Venezia, 9 DIC – Si è insediato il Gruppo di Coordinamento Tecnico della Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici, presieduto dalla Vicepresidente e Assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione Veneto Elisa De Berti. È dunque, ufficialmente operativo il nuovo organismo interregionale istituito dai Presidenti delle Regioni con Protocollo d’intesa approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e sottoscritto il 28 aprile 2021.

