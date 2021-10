Continua la crescita di Ventana Serra: operativa la nuova filiale di Los Angeles

(FERPRESS) – Roma, 28 OTT – Dopo aver aperto il suo primo ufficio negli Stati Uniti nel 2019 a Miami, sulla costa orientale, Ventana Serra annuncia oggi l’apertura della nuova filiale di Los Angeles, California. Le due strutture, insieme, rafforzano la rete globale della società negli USA: il nuovo ufficio rappresenta infatti un importante punto di ingresso nel mercato nordamericano per i prodotti di origine asiatica, completando l’offerta dell’ufficio di Miami, che si conferma il gateway di ingresso per i flussi di prodotti importati dall’Europa.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it