Consorzio ZAI e FAI Verona lanciano la prima Area Buffer unica in UE

(FERPRESS) – Roma, 16, LUG – È stato presentato questa mattina presso l’Interporto Quadrante Europa di Verona il progetto che porterà alla costruzione di un’Area Buffer adiacente all’area interportuale. L’iniziativa è stata ideata e portata avanti dalla FAI Verona – Federazione Autotrasportatori Italiani, in intesa con Consorzio ZAI, l’ente Pubblico Economico gestore dell’Interporto Quadrante Europa.

