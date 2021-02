Consorzio Škoda Vagonka e Škoda Transportation firma contratto per fornitura di unità elettriche per il vettore ferroviario estone

(FERPRESS) – Roma, 10 FEB – Il consorzio Škoda Vagonka e Škoda Transportation ha firmato un contratto per la fornitura di unità elettriche per Eesti Liinirongid (Elron). Il contratto è per sei veicoli moderni con un’opzione per altri dieci pezzi.

Questo contratto vale circa 56,2 milioni di euro (1,5 miliardi di corone). Le unità per il vettore ferroviario nazionale estone sono progettate per il funzionamento su linee elettrificate con uno scartamento di 1520 mm e sono adattate al clima esigente in Estonia. I parametri chiave per il successo della gara per le ferrovie estoni erano il basso consumo di elettricità, capacità e costi di servizio. Le unità dovrebbero essere fornite alla fine del 2024.

“Škoda ha soddisfatto al meglio le condizioni per la gara in Estonia e ha offerto il prezzo migliore per il funzionamento di nuove unità moderne. Le nostre unità operano in Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania e Ucraina, e ora anche i passeggeri in Lettonia ed Estonia possono guardare avanti a loro “, afferma Petr Brzezina, presidente e presidente del consiglio di amministrazione di Škoda Trasporti.

“Sono lieto che abbiamo ancora una volta successo nella regione baltica con le nostre unità ecologiche note con il nome Panter, modificate in uno scartamento di 1520 mm e un corpo largo. Questo contratto si basa sul recente successo in Lettonia, dove lo faremo anche fornire le nostre moderne unità elettriche “, afferma Zdeněk Majer, membro del consiglio di amministrazione e vicepresidente senior delle vendite di Škoda Transportation, aggiungendo: ” Una strategia aziendale incentrata sui paesi baltici ha dimostrato di regione per i nostri RegioPanters. ”

Nuove unità con attrezzature di qualità

Le unità sono progettate come unità a doppio sistema per sistemi di alimentazione da 3 kV CC e 25 kV 50 Hz CA in un design a tre automobili. I veicoli devono essere in grado di resistere a condizioni climatiche in un intervallo di temperatura compreso tra -40 ° C e +35 ° C. Sono conformi ai più recenti standard internazionali TSI e a tutte le normative di sicurezza pertinenti. La velocità massima dei veicoli sarà di 160 km / h. Grande enfasi è posta sul comfort dei passeggeri e del personale. L’imbarco è a pianale ribassato da piattaforme da 550 mm. La capacità del treno è progettata per più di 270 passeggeri seduti, di cui 48 posti, assegnati alla prima classe. Successivamente ci sono posti a sedere per passeggeri su sedia a rotelle, carrozzine e biciclette.

Parte dei sedili è rimovibile, dove i portasci possono essere installati al loro posto in inverno. Sono inoltre previsti spazi per la ristorazione. I comodi sedili hanno prese da 230 V e USB, e le vetture sono completamente climatizzate, dotate di un moderno sistema informativo, WIFI, sistema di conteggio passeggeri e dispositivo di sicurezza ETCS.

“L’acquisto di nuovi treni elettrici contribuisce in modo significativo allo sviluppo del trasporto passeggeri rispettoso dell’ambiente in Estonia. I nostri treni attuali sono stati accolti calorosamente e ampiamente utilizzati dai passeggeri. Siamo fiduciosi che i treni Škoda manterranno gli elevati standard del trasporto passeggeri su rotaia estone, “dice Merike Saks, presidente del consiglio di amministrazione di Eesti Liinirongid.

Škoda Vagonka ha molti anni di esperienza nella produzione di treni per il trasporto passeggeri. I suoi treni operano ogni giorno in molti paesi europei. Negli ultimi 15 anni, Škoda Transportation ha fornito ai propri clienti circa 150 treni elettrici per il trasporto suburbano, regionale e interregionale. Il gruppo Škoda Transportation sviluppa e produce tutti i componenti chiave del treno, comprese le apparecchiature di trazione elettrica, i carrelli ei sistemi di controllo dei veicoli. Škoda Transportation utilizza una tecnologia all’avanguardia nella sua produzione per ridurre il consumo di elettricità e risparmiare sui costi.

Pubblicato da GR il: 10/2/2021 h 10:55 - Riproduzione riservata