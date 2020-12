Consorzio Bombardier Alstom: ordine per 204 carrozze a due piani di tipo M7 alla Société Nationale des Chemins de Fer Belges

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – Il consorzio composto da Bombardier Transportation e Alstom ha ricevuto un nuovo ordine per la fornitura di 204 carrozze multifunzionali a due piani di tipo M7 alla Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB).

Le vetture multifunzionali M7 saranno completamente accessibili autonomamente per le persone con mobilità ridotta, forniranno spazio aggiuntivo e includeranno una toilette adattata e un sistema di interfono per le persone su sedia a rotelle. Il valore del contratto è di circa 445 milioni di euro (circa 546 milioni di dollari USA). Questo ordine fa parte dell’accordo quadro del 2015 per fornire fino a 1.362 auto M7 alla SNCB.

“Questo ordine riflette chiaramente la forte fiducia che la SNCB mostra nei nostri treni a due piani e nel comfort che offrono”, ha affermato Sébastien Ridremont, responsabile delle vendite, Bombardier Transportation, Benelux.

“Le nuove vetture saranno accessibili alle persone a mobilità ridotta e ai passeggeri in sedia a rotelle, oltre ad essere più facilmente accessibili per gli anziani, le persone con bambini o i viaggiatori con le biciclette. La SNCB vuole che tutti i passeggeri possano prendere il treno in modo completamente autonomo in modo comodo e sicuro, e questo sarà il caso di questi autobus M7 adattati grazie alle loro nuove rampe di accesso scorrevoli per facilitare l’imbarco. “

Al momento della firma del contratto nel 2015, la SNCB ha emesso un ordine per 445 carrozze M7 a due piani. La consegna di questo primo ordine è ora in corso. Circa 40 di queste 445 vetture saranno in servizio entro la fine di quest’anno.

Nel contratto sono state comprese anche le auto multifunzionali per i viaggiatori a mobilità ridotta. Tuttavia, data la differenza di altezza tra il gate di imbarco e le piattaforme belghe esistenti, questi viaggiatori hanno ancora bisogno di assistenza oggi.

Pertanto, la SNCB ha presentato nel settembre 2020 una nuova politica di accessibilità, che specifica che tutte le piattaforme devono ora essere alte 76 cm e che tutto il nuovo materiale rotabile deve adattarsi a questa altezza di imbarco. Questo sarà il caso di questi allenatori M7 adattati.

“Questo ordine conferma la nostra leadership nell’ingegneria e nel design, in particolare nella progettazione e produzione di acarrozze adattati alle esigenze specifiche. La nostra missione è sostenere la transizione verso sistemi di trasporto inclusivi e rispettosi dell’ambiente ”, ha aggiunto Sébastien Ridremont.

Il concetto di vettura M7 è molto flessibile. Possono essere azionati come unità multiple elettriche (EMU) M7 o essere trainati da locomotive in treni composti da carrozze a due piani M7 e M6. Un sistema diagnostico preventivo migliora le attività di manutenzione e sta già riducendo i costi del ciclo di vita del treno.

I treni possono viaggiare a velocità fino a 200 km / h sull’intera rete belga e sui binari transfrontalieri nei Paesi Bassi e in Lussemburgo, comprese alcune linee ad alta velocità. Il refitting degli interni degli autobus di prima e seconda classe è stato approvato dalla SNCB dopo aver consultato più di 200 rappresentanti di diversi gruppi di utenti. I nuovi interni e il sistema di informazioni per i passeggeri aumentano il livello di comfort dell’utente e le carrozze multifunzionali hanno spazio per le biciclette.

Pubblicato da GR il: 22/12/2020 h 11:53 - Riproduzione riservata