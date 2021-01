Consorzio Alstom-Cosider Travaux Publics esegue il primo test dinamico del tram Constantine in Algeria

(FERPRESS) – Roma, 25 GEN – Alstom, con il suo partner Cosider Travaux Publics, ha effettuato con successo il primo test dinamico sulla fase due dell’estensione della linea tranviaria di Constantine, in Algeria.

Questa estensione di 3,4 km collegherà l’ingresso della nuova città di Ali Mendjeli alla stazione terminale dell’Université 2 de Constantine Abdelhamid Mehri.

Durante la fase di test, il tram di Alstom ha viaggiato per circa 1 km dalla stazione Université Abdelhamid Mehri alla stazione Ennasr, a una velocità di 5 km / h.

Questo test dinamico, che rappresenta l’ultima tappa prima dell’entrata in servizio commerciale dell’intera linea, è stato condotto alla presenza del delegato Wali della città di Ali Mendjeli, del Direttore dei Trasporti della wilaya, dell’Alta Direzione di EMA e rappresentanti di Alstom Algeria, nonché rappresentanti di Cosider Travaux Publics.

Nel luglio 2015 EMA (Entreprise du Métro d’Alger) ha assegnato il progetto chiavi in ​​mano per il prolungamento della linea tranviaria Constantine, di 10,3 km complessivi, al consorzio composto da Alstom (capofila) e Cosider Travaux Publics.

La prima fase di questa estensione, lunga 6,9 km, è già operativa dal 2019. Collega la stazione di Zouaghi all’ingresso della nuova città di Ali Mendjeli.

La seconda fase di 3,4 km servirà la stazione di Kadri Brahim fino al capolinea dell’Università Abdelhamid Mehri Constantine 2. Si compone di 6 stazioni passeggeri dotate di 8 biglietterie, oltre a 3 sottostazioni elettriche, 2 vie di accesso tram e 1 viadotto.

“Il tram Constantine è un grande progetto per Alstom Algeria. Siamo orgogliosi di guidare il consorzio, che sta mettendo tutta la sua esperienza per lavorare per soddisfare l’ambizione e gli obiettivi del nostro cliente EMA. Rimaniamo pienamente mobilitati e attenti alle esigenze dei passeggeri di Constantine, offrendo loro soluzioni di mobilità sostenibile “, ha affermato Amar Chouaki, amministratore delegato di Alstom Algeria.

Come parte di questo progetto, Alstom, in qualità di leader del consorzio, fornisce i sistemi di telecomunicazioni, segnalamento, energia di trazione, biglietteria e binari, compresa la catenaria.

Presente in Algeria da più di 30 anni, con i suoi 250 dipendenti, Alstom ha sempre sostenuto lo sviluppo dell’infrastruttura e dell’industria ferroviaria locale, e più in particolare del mercato dei tram (diversi tram sono già in servizio ad Algeri, Orano, Costantino, Ouargla, Sétif e Sidi Bel Abbès).

Inoltre, Alstom ha sempre considerato lo sviluppo delle proprie attività industriali e di ingegneria nel paese come una priorità strategica, in particolare il trasferimento di tecnologia e lo sviluppo delle competenze locali. Attraverso la sua joint venture Cital, Alstom sta soddisfacendo le crescenti esigenze di mobilità del paese, in particolare la sua esigenza di sistemi tranviari, per continuare a sostenere lo sviluppo delle città algerine.

