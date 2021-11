Consip: disponibili oltre 17mila veicoli in acquisto o noleggio e 1.800 autobus urbani e suburbani

(FERPRESS) – Roma, 3 NOV – Al 30 settembre 2021, Consip ha disponibile per le pubbliche amministrazioni (www.acquistinretepa.it) un’offerta nel settore dei veicoli pari a 928 mln/€ di contratti immediatamente utilizzabili, di cui oltre il 60% (577 mln/€) per l’acquisto di autobus urbani ed extraurbani.

