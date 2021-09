Consip: nuova offerta per 1.000 autobus urbani. Accordo consente ad Amministrazioni e aziende di fare acquisti con ampia scelta

(FERPRESS) – Roma, 6 SET – Consip ha attivato il primo Accordo quadro per la fornitura alle PA di autobus urbani, attraverso il quale le PA centrali/locali e le aziende di trasporto pubblico (ATP) possono scegliere tra 27 modelli di autobus di diverse dimensioni – corti, medi, lunghi – e alimentazione – diesel, metano, mild-hybrid, full-hybrid e full-electric – messi a disposizione dai 10 fornitori selezionati da Consip, per complessivi quasi 1.000 veicoli (di cui 200 autobus ad alimentazione elettrica, 259 ad alimentazione ibrida e 300 ad alimentazione a metano).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it