Consiglio Ue: via libera a nuove norme su bande orarie aeroportuali e licenze

L’alleggerimento degli obblighi relativi all’utilizzo delle bande orarie aeroportuali tutelerà le compagnie aeree ed eviterà il danno ambientale che deriverebbe dall’effettuazione di voli vuoti al solo scopo di mantenere le bande orarie per l’anno prossimo. Un’estensione della possibilità di proroga temporanea della validità delle patenti di guida, dei controlli tecnici e di altri specifici certificati, licenze e autorizzazioni aiuterà i trasportatori e i cittadini che non sono in grado di soddisfare determinati requisiti amministrativi a causa delle restrizioni imposte per combattere la COVID-19.

Alleggerimento degli obblighi relativi alle bande orarie

A norma dei requisiti generali dell’UE in materia di bande orarie aeroportuali, le compagnie aeree sono tenute a utilizzare almeno l’80% delle rispettive bande orarie di decollo e atterraggio per poterle mantenere l’anno successivo. Le compagnie aeree avranno ora la possibilità di restituire il 50% delle loro serie di bande orarie prima dell’inizio della stagione estiva 2021, ma dovranno utilizzare almeno il 50% delle bande orarie rimanenti se desiderano mantenerle.

Alla Commissione sarà conferito il potere di adottare atti delegati per un anno al fine di coprire le due stagioni successive. Con gli atti adottati, la Commissione può modificare il tasso minimo di utilizzo portandolo a un valore compreso tra il 30% e il 70% al fine di rispondere in modo flessibile ai diversi livelli di traffico aereo.

La possibilità di restituire il 50% dell’intera serie di bande orarie si applica solo all’estate 2021. Tuttavia, le compagnie aeree dovranno restituire le bande orarie che non intendono utilizzare almeno tre settimane prima del volo previsto, così da permettere alle altre compagnie aeree di valersi di questa capacità inutilizzata. La regola delle tre settimane si applicherà anche se le misure saranno prorogate mediante atti delegati. Le regole sulla restituzione delle bande orarie sono alcune tra le misure previste dal regolamento al fine di avviare il rilancio del settore e incoraggiare la concorrenza.

La rapida adozione del regolamento fornisce al settore un quadro giuridico stabile per pianificare le operazioni per le stagioni a venire. Ciò significa inoltre che le nuove norme saranno in vigore in tempo per l’inizio della stagione estiva 2021, previsto per il 28 marzo.

L’alleggerimento degli obblighi relativi alle bande orarie fa seguito alla deroga completa applicata nell’estate 2020 e nell’inverno 2020-2021.

Proroga dei documenti

Le nuove norme sulla proroga dei documenti continuano a riguardare il trasporto stradale, ferroviario e per vie navigabili interne, nonché la sicurezza marittima.

Se negli Stati membri in cui devono essere effettuati rinnovi sono in vigore restrizioni dovute alla COVID-19, è possibile prorogare di 10 mesi la validità dei certificati, delle licenze e delle autorizzazioni con date di scadenza comprese tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Gli Stati membri che non necessitano di proroghe possono scegliere di rinunciarvi, ma dovranno comunque accettare i certificati, le licenze e le autorizzazioni la cui validità è stata prorogata in altri Stati membri. Ciò garantirà il buon funzionamento del mercato unico e il proseguimento delle attività transfrontaliere.

La protezione e la sicurezza dei trasporti sono questioni fondamentali sia per il Consiglio che per il Parlamento europeo. Il testo approvato stabilisce che, se i rinnovi continueranno a non poter essere effettuati per un periodo più lungo, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione l’autorizzazione per un’ulteriore proroga. Deve essere tuttavia chiaro che la proroga richiesta non può comportare rischi sproporzionati in termini di protezione o sicurezza dei trasporti.

La prima serie di norme sulla proroga delle licenze è stata adottata nel maggio 2020.

I due regolamenti sono stati adottati dal Consiglio mediante procedura scritta.

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato una procedura accelerata e hanno collaborato strettamente per raggiungere un’intesa comune che ha consentito una rapida adozione dei fascicoli. Il Parlamento ha votato il 10 febbraio.

Ora gli atti giuridici saranno firmati da entrambe le istituzioni e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

