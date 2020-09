Consiglio Ue concorda la sua posizione sulle deroghe temporanee a sostegno del settore ferroviario

(FERPRESS) – Roma, 14 SET – L’UE sta elaborando norme temporanee supplementari destinate ad attenuare i gravi effetti della pandemia di coronavirus sul settore ferroviario. La scorsa settimana gli ambasciatori degli Stati membri hanno concordato un mandato relativo a una proposta tesa a dare agli Stati membri la possibilità di aiutare il settore riducendo taluni oneri per l’infrastruttura a carico delle società ferroviarie, garantendo al contempo rimborsi tempestivi ai fornitori dell’infrastruttura.

