Consiglio Ue: adottate misure per aiutare il settore ferroviario nella difficile situazione causata dal Covid

(FERPRESS) – Roma, 5 OTT – Il Consiglio Ue ha adottato venerdì misure di emergenza per aiutare il settore ferroviario nell’attuale difficile situazione causata dalla pandemia di coronavirus. Le misure daranno agli Stati membri la possibilità di fornire uno sgravio da determinati oneri di infrastruttura per le compagnie ferroviarie garantendo al contempo un rimborso tempestivo per i fornitori di infrastrutture.

Pubblicato da GR il: 5/10/2020 h 09:14 - Riproduzione riservata