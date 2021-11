Consiglio UE adotta la riforma della tariffazione stradale per incentivare trasporti più puliti ed efficienti

(FERPRESS) – Roma, 11 NOV – Il Consiglio Ue ha dato il via libera a norme più rigorose ed estese in materia di tariffazione stradale (direttiva Eurobollo) per incentivare trasporti più puliti ed efficienti. La normativa riveduta comprende un nuovo sistema in materia di emissioni di CO2 al fine di ridurre l’impronta di carbonio dei trasporti in linea con il Green Deal europeo e con l’accordo di Parigi.

Pubblicato da GR il: 11/11/2021 h 10:41 - Riproduzione riservata