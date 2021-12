Consiglio Trasporti Ue: Giovannini, serve approccio ambizioso e coordinato per raggiungere gli obiettivi Fit for 55

(FERPRESS) – Roma, 9 DIC – Coordinare gli sforzi a livello europeo e anche dei governi nazionali per promuovere l’attuazione del pacchetto Fit for 55 nel settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas serra e di sostanze inquinanti e procedere nella transizione ecologica e tecnologica. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una solida normativa comunitaria, condivisa e concretamente attuabile attraverso le scelte politiche dei singoli Stati membri, ma anche un forte coordinamento tra i partner europei e, per alcuni settori come quello marittimo e aereo, anche a livello globale. Questo il messaggio del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che ha partecipato oggi a Bruxelles al Consiglio dei Ministri dei Trasporti dell’Unione europea.

