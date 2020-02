Consiglio Ministri impugna legge regionale Molise in materia di trasporto pubblico locale

(FERPRESS) – Roma, 27 FEB – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato trentaquattro leggi delle Regioni e delle Province autonome, e ha quindi deliberato di impugnare, tra l’altro, la legge della Regione Molise n. 22 del 30/12/2019, recante “Disposizioni modificative della legge regionale 24 marzo 2000, n.19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale)”.

