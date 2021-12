Consiglio dell’Ue adotta regolamento che istituisce impresa comune ferroviaria e altri nove partenariati per accelerare transizione verde e digitale

(FERPRESS) – Roma, 30 NOV – Il 19 novembre il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento che istituisce l’impresa comune ferroviaria europea e altri nove partenariati europei per accelerare la transizione verde e digitale. È entrato in vigore oggi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e segna l’inizio di questi partenariati.

