Consiglieri regionali in visita al Museo ferroviario piemontese di Savigliano

(FERPRESS) – Torino, 28 MAG – Il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, il componente dell’Ufficio di presidenza Gianluca Gavazza e i consiglieri Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso si sono recati in visita al Museo ferroviario piemontese, situato a Savigliano, accolti dal suo presidente Marco Pochettino.

“Il Museo ferroviario piemontese è un’eccellenza sicuramente da valorizzare” ha dichiarato Allasia, “che con la riapertura definitiva, dopo la pandemia, dovrà servire come volano allo sviluppo dell’economia e del turismo. Un modello di conservazione della memoria storica e del patrimonio del territorio che documenta il lavoro e l’ingegno piemontese”.

