Consegnati oggi i Sustainable Bus Awards 2022. Tra i vincitori Solaris, Isuzu e MAN

(FERPRESS) – Roma, 19 NOV – La quinta edizione dei Sustainable Bus Awards ha i suoi vincitori. Il Solaris Urbino 15 LE Electric è un autobus elettrico a batteria che spinge i confini della mobilità elettrica fuori dal centro città e nel segmento di Classe II. L’Isuzu Kendo 13 CNG consente grandi chilometraggi per i servizi interurbani, con i benefici ambientali resi possibili dall’utilizzo del Gas Naturale Compresso. MAN Lion’s Coach alza l’asticella del comfort e della sostenibilità nel segmento degli autobus a lunga percorrenza.

I Sustainable Bus Awards 2022 sono stati consegnati oggi nel corso di una cerimonia online organizzata da UITP e Busworld rispettivamente con il Senior Director Knowledge & Innovation Umberto Guida e il Busworld Marketing & Communication Officer Inge Buytaert.

