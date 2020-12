Consegnata Costa Firenze, la nave ispirata alla bellezza del Rinascimento. Passo per la ripartenza crocieristica

(FERPRESS) – Genova, 28 DIC – Costa Crociere, compagnia italiana di Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK), ha preso ufficialmente in consegna da Fincantieri la nuova nave Costa Firenze, progettata e costruita nei cantieri di Marghera, che trae ispirazione dal Rinascimento fiorentino. L’evento si è svolto oggi in modalità full digital.

