Connecting Europe Express in Italia: oggi si rimette in moto alla volta di Genova e Roma

(FERPRESS) – Roma, 7 SET – Il Connecting Europe Express prosegue il suo viaggio in Italia. Dopo aver percorso i binari francesi di Bordeaux, Chambéry e Modane, ha varcato il suolo tricolore giungendo nella stazione di Torino Porta Nuova e ieri, 6 settembre, alle 13:10, si è messo in moto in direzione Milano Centrale, dove trascorrerà la notte prima di ripartire alla volta di Genova Piazza Principe e Roma Ostiense.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 7/9/2021 h 09:38 - Riproduzione riservata