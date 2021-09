Connecting Europe Express: il treno arriva in Svizzera. Ducrot (FFS), ferrovia determinante per raggiungere obiettivi climatici

(FERPRESS) – Roma, 28 SET – Il treno speciale dell’UE allestito nell’ambito dell’«Anno delle ferrovie», che da Lisbona collega numerose città europee come Madrid, Parigi, Stoccolma, Amburgo, Vienna e Monaco, si è fermato ieri anche in Svizzera. La consigliera federale Simonetta Sommaruga e il CEO delle FFS Vincent Ducrot sono saliti sul treno a Zurigo e, insieme ai rappresentanti delle associazioni dei trasporti, hanno viaggiato fino a Berna. Entrambi hanno sottolineato la volontà della Svizzera di rafforzare la posizione della ferrovia nei trasporti nazionali e internazionali per renderla ancora più interessante sia per i viaggiatori che per il settore dell’economia, fornendo così un importante contributo alla protezione del clima.

Pubblicato da GR il: 28/9/2021 h 10:46 - Riproduzione riservata