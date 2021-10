Connecting Europe Express giunge a Parigi dopo 20.000 km di viaggio. Un evento per presentare le prime conclusioni

(FERPRESS) – Roma, 7 OTT – Oggi, il Connecting Europe Express ha raggiunto la sua destinazione finale, Parigi, dopo 36 giorni di viaggio attraverso l’Europa, da ovest a est, da nord a sud, e anche in visita a paesi vicini al di fuori dell’UE. Questo treno è stato appositamente realizzato in occasione dell’Anno europeo delle ferrovie 2021, con l’obiettivo di sensibilizzare sui vantaggi della ferrovia e sulle sfide che devono ancora essere superate. Il treno ha effettuato oltre 120 fermate, ha attraversato 26 paesi e 33 frontiere, viaggiando su tre scartamenti diversi lungo il percorso.

