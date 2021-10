Connecting Europe Express: Djebbari, al lavoro per treni notturni e per raddoppiare quelli merci entro 2030

(FERPRESS) – Roma, 8 OTT – “Prima di tutto, voglio ringraziare la Commissione Europea per aver lanciato questa idea; SNCF, per averlo attuato; e tutti voi per essere venuti oggi ad accogliere il Connecting Europe Express. Per cinque settimane, questo treno ci ha collegati. Dall’Atlantico al Mar Baltico, ci ha riuniti. Attraversando i Pirenei, le Alpi, i Carpazi e i Grandi Balcani, ci ha avvicinato”.

Lo ha detto il ministro dei Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari, in occasione dell’arrivo del Connecting Europe Express a Parigi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 8/10/2021 h 12:20 - Riproduzione riservata