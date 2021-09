Connecting Europe Express arriva in Germania. Il 29 settembre ad Halle DB Cargo presenta accoppiamento automatico digitale

(FERPRESS) – Roma, 23 SET – Domenica il treno speciale dell’UE “Connecting Europe Express” (CEE) raggiungerà la sua prima stazione in Germania presso la stazione centrale di Monaco. L’ambasciatore per l'”Anno europeo delle ferrovie 2021″, iniziato a Lisbona il 2 settembre, raggiungerà altre dieci città tedesche entro il 3 ottobre: da Monaco di Baviera a Stoccarda, Ulm, Karlsruhe, Francoforte sul Meno, Lipsia, Halle (Saale), Berlino, Amburgo, Brema e Bad Bentheim. Nel suo tour attraverso il continente, il CEE collega circa 100 città in 26 paesi prima di arrivare a Parigi il 7 ottobre.

