Conftrasporto: Uggè nominato alla guida. Palenzona torna presidente onorario

(FERPRESS) – Roma, 24 NOV – Fabrizio Palenzona passa il testimone a Paolo Uggè, che torna alla giuda della più rappresentativa confederazione dei trasporti e della logistica in seno a Confcommercio. Vicepresidenti sono Manuela Bertoni (Unitai), di Varese, Luigi Merlo (Federlogistica) e Stefano Messina, (AssArmatori), entrambi liguri. Pasquale Russo è stato confermato segretario generale, mentre Fabrizio Palenzona, da vicepresidente confederale, seguirà più da vicino l’attività di Confcommercio Imprese per l’Italia, con particola attenzione ai temi del trasporto.

