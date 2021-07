Conftrasporto: Uggè, decisione del Consiglio Ue che fissa a -55% l’obiettivo di emissioni inquinanti è autogoal

(FERPRESS) – Roma, 15 LUG – “Un disegno autolesionistico”. Così il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, che guida anche la Federazione degli Autotrasportatori Italiani, definisce la decisione del Consiglio europeo che, annunciata ieri, fissa al -55% l’obiettivo di emissioni inquinanti entro il 2030.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it