Conftrasporto rilancia le preoccupazioni delle Camere di Commercio delle Alpi. No a nuove restrizioni

(FERPRESS) – Roma, 7 OTT – Conftrasporto-Confcommercio rilancia le preoccupazioni, condividendole, delle Camere di Commercio delle Alpi. Preoccupazioni espresse in una nota diramata oggi, nella quale i quattro Presidenti camerali Peter Buchmüller (Camera dell’economia di Salisburgo), Michl Ebner (Camera di commercio di Bolzano), Hans Peter Metzler (Camera dell’economia del Vorarlberg) e Christoph Walser (Camera dell’economia del Tirolo) si oppongono all’attuale strategia di nuove restrizioni agli spostamenti adottata da molti Paesi Ue.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it