Conftrasporto e Confcommercio: nasce il tavolo per modulare i cantieri in autostrada

(FERPRESS) – Genova, 15 DIC – Tra code, disagi, gimkane fra i cantieri, un altro anno così sarebbe umanamente, ed economicamente, insostenibile. Ne è convinto il presidente di Confcommercio Genova, Paolo Odone, che – con il vicepresidente Davide Falteri, cui è stata assegnata la delega alla logistica e ai trasporti – ha dato vita a un tavolo di lavoro con le federazioni aderenti a Conftrasporto-Confcommercio per monitorare la situazione del traffico nelle principali vie di comunicazione, prevedere i flussi più intensi, come ad esempio quelli legati a eventi che si svolgono in città o a ricorrenze particolari, per segnalare le giornate da ‘bollino nero’, quelle in cui i cantieri dovrebbero essere ‘tabù’.

Pubblicato da COM il: 15/12/2021 h 14:01