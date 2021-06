Conftrasporto: congratulazioni a Emanuele Remondini, esponente Fai nominato Cavaliere del Lavoro

(FERPRESS) – Roma, 1 GIU – Emanuele Remondini è tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Noto imprenditore ligure ed esponente Fai, la Federazione degli Autotrasportatori Italiani che fa capo a Conftrasporto-Confcommercio, Remondini ha dato un contributo rilevante allo sviluppo dell’intermodalità nei trasporti e nella logistica.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it