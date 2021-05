Confservizi Cispel Toscana: De Girolamo, siamo un settore industriale, solido, efficiente, pronto a mettersi

(FERPRESS) – Firenze, 26 MAG – “Il settore industriale delle aziende di servizio pubblico locale (acqua, rifiuti, trasporti, energia, parcheggi, edilizia residenziale pubblica, farmacie, cultura) fattura in Toscana oltre 4,5 miliardi di euro nel 2019, occupa più di 20.000 addetti e investe circa 700 milioni di euro l’anno. Una realtà industriale che può e deve essere una dei protagonisti del green new deal toscano, in un disegno di politica industriale regionale che guarda ai grandi obiettivi ambientali globali (2030/2050), nazionali e regionali. Il sistema delle aziende è a disposizione delle politiche locali e regionali per realizzare gli obiettivi toscani del PNRR e dei Fondi Strutturali 2021-27, con una base industriale solida per sostenere un salto degli investimenti da realizzare, fino ad un miliardo di euro l’anno.”. Con queste parole Alfredo De Girolamo, Presidente di Confservizi Cispel Toscana, commenta i dati del Rapporto annuale sull’analisi dei bilanci e delle performance economiche delle aziende toscane di servizio pubblico locale, elaborato dall’istituto di ricerca Utilitatis. Lo studio è stato presentato questa mattina dalla sede dell’Associazione, in un webinar su Zoom al quale sono intervenuti anche Francesca Mazzarella, direttrice di Utilitatis, Donato Berardi, direttore di REF Ricerche, e Andrea Guerrini, componente il Collegio di ARERA.

26/5/2021