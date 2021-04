Confsal: Margiotta, senza formazione nei luoghi di lavoro non può esserci sicurezza

(FERPRESS) – Roma, 2 APR – “Senza formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro non potrà esserci né ripresa né resilienza del nostro Paese!” Ed è per questo che la Confsal avvia, a partire dal prossimo mese di maggio, un importante Campagna di Formazione dedicata al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro perché è, proprio attraverso la formazione, che può essere promossa e diffusa la “cultura per la sicurezza”, quale leva per iniziare concretamente a parlare di una grande Riforma organica sulla Sicurezza. Una Riforma che corra parallelamente ai progetti del Recovery Plan, in modo da rafforzare le tutele dei lavoratori e tornare a garantire la salute come bene primario, in vista del raggiungimento dell’obiettivo “zero morti” sul lavoro!”.

Pubblicato da COM il: 2/4/2021 h 09:45 - Riproduzione riservata