Confitarma: ok da assemblea a statuto e nomina membri Consiglio Generale per prossimi 4 anni

(FERPRESS) – Roma, 7 LUG – Il 7 luglio, a Roma in video conferenza, presieduta da Mario Mattioli, si è tenuta la sessione privata dell’Assemblea della Confederazione Italiana Armatori che ha proceduto all’approvazione del bilancio e della Relazione annuale sull’anno 2020, quest’anno dedicata ai lavoratori marittimi, categoria fondamentale che con spirito di sacrificio nel corso della pandemia ha assicurato e continua ad assicurare l’approvvigionamento di cibo, energia e medicinali indispensabili per la vita quotidiana di tutte le popolazioni.

