Confitarma in audizione alla Camera: priorità sbloccare i ristori alle imprese del primo registro e sostenere con Pnrr la flotta italiana nella transizione ecologica

(FERPRESS) – 28 SET – Lunedì 27 settembre Confitarma è stata audita presso le Commissioni riunite della Camera dei Deputati IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici), in relazione all’esame del Disegno di Legge C. 3278 di conversione del DL n. 121/2021 contenente, tra le altre, misure urgenti per il settore marittimo.

Il Direttore Generale di Confitarma, Luca Sisto, nel ringraziare per l’invito ha espresso al Governo l’apprezzamento dell’armamento per l’inserimento nel Decreto-Legge in conversione della modifica dell’art.89 del Decreto-Legge 104/2020 richiesta della Commissione europea.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 28/9/2021 h 15:13 - Riproduzione riservata