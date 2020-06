Confitarma: audizione alla Camera del direttore generale Sisto su DL Rilancio

(FERPRESS) – Roma, 12 GIU – L’11 giugno, presso la IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, si è tenuta l’audizione informale di Confitarma, rappresentata dal Direttore generale

Luca Sisto, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2500 di conversione del decreto-legge n. 34/2020 che reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it