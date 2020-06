Confindustria Chieti e Pescara: Marco Trotta, Direttore regionale Abruzzo di Trenitalia è nuovo Presidente della Sezione Trasporti

(FERPRESS) – Pescara, 26 GIU – E’ Marco Trotta, Direttore regionale Abruzzo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), il nuovo Presidente della Sezione Trasporti e Logistica di Confindustria Chieti Pescara, che riunisce circa 50 importanti aziende di settore.

