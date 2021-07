CONFETRA: Stati generali della Logistica del Mezzogiorno, ZES e porti per sviluppo nel Mediterraneo

(FERPRESS) – Napoli, 13 LUG – Il Mezzogiorno alla prova degli investimenti previsti nel PNRR e della piena operatività delle ZES, le Zone Economiche Speciali, soprattutto dopo che il Decreto legge n. 77/2021 ha introdotto uno strumento essenziale di semplificazione come l’autorizzazione unica. CONFETRA, la Confederazione generale dei trasporti e della logistica, ha organizzato a Napoli gli “Stati generali della Logistica del Mezzogiorno – Nodi, Reti e Industrie al servizio dell’Italia e dell’Europa”, con un’ampia partecipazione sia degli operatori delle imprese di logistica e delle amministrazioni portuali, che del mondo accademico e degli esperti del settore.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it