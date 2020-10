Confetra Nord Est rinnova i vertici: Paolo Salvaro riconfermato alla presidenza per il prossimo triennio, Andrea Ormesani vicepresidente

(FERPRESS) – Venezia, 14 OTT – Si è svolta lunedì 12, l’assemblea di Confetra Nord Est, nel corso del quale sono state elette le nuove cariche associative .

Paolo Salvaro è stato confermato, all’unanimità, presidente, per il prossimo triennio 2021-2023 alla vicepresidenza è stato eletto Andrea Ormesani. Nel corso della riunione è stata anche accolta la domanda di ammissione a Confetra Nord Est della associazione delle imprese che si occupano di trasporti eccezionali, TEA (Trasportatori Eccezionali Associati).

