Confetra Nord Est: con stop a grandi navi e senza reali alternative, Venezia rischia di perdere definitivamente settore crocieristica

(FERPRESS) – Venezia, 15 LUG – Dal primo di agosto le “grandi navi” -ma in realtà anche unità di dimensioni relativamente più piccole- non potranno più transitare in bacino San Marco e nel Canale della Giudecca per raggiungere il Terminal Passeggeri di Venezia. Di fatto la maggior parte della crocieristica che fa capo a Venezia è cancellata con un colpo di spugna, perché dei previsti quattro approdi a Porto Marghera, previsti dal decreto non c’è traccia e le stime di sei mesi per realizzarli paiono quanto mai ottimistiche.

Pubblicato da COM il: 15/7/2021 h 16:28 - Riproduzione riservata