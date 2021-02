Confetra: Nicolini, bene la reattività del Governo sul Brennero ma servono corridoi verdi

(FERPRESS) – Roma, 16 FEB – “Abbiamo molto apprezzato la reattività del Governo che ha immediatamente disposto l’apertura dei Drive Through Difesa per permettere ai trasportatori in transito al Brennero di poter effettuare il tampone” afferma il responsabile della commissione autotrasporto di Confetra Mauro Nicosia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 16/2/2021 h 16:07 - Riproduzione riservata