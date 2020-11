Confetra Liguria: dalla Comunità portuale pieno sostegno a Di Sarcina, già Segretario dell’AdSP

(FERPRESS) – La Spezia, 5 NOV – Continuità, ma anche accelerazione dei processi per il completamento del Piano Regolatore Portuale, sia per quanto riguarda il traffico merci che crocieristico, secondo il percorso ben illustrato dal Documento di Pianificazione Strategica di Sistema, che attende una pronta realizzazione delle nuove infrastrutture, in particolare quelle relative allo sviluppo delle aree container, alla logistica che ne consegue, e alle crociere, che viaggiano purtroppo sul consueto ritardo della tabella di marcia burocratica.

Pubblicato da COM il: 5/11/2020 h 12:57 - Riproduzione riservata