Confetra: Il sistema logistico del Mezzogiorno. Sfide e opportunità: il PNRR è la risposta?

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – “Il sistema logistico del Mezzogiorno: sfide e opportunità. Il PNRR è la risposta?”, è stato il tema del webinar promosso dal Coordinamento Mezzogiorno di Confetra; ne hanno discusso – coordinati da Domenico De Crescenzo, Confetra Mezzogiorno – Ennio Cascetta, Università degli Studi Federico II di Napoli; Vito Grassi, Vice presidente Confindustria; Alessandro Panaro, Capo del Dipartimento Maritime & Energy, SRM; Federico Pirro, Dipartimento DISUM Università di Bari. Sono poi intervenuti Ermanno Gamberini, presidente associazione campana Spedizionieri di Confetra; Felice Panaro, presidente Confetra Puglia; e Pietro Spirito, fino a pochi mesi Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it