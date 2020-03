Confetra: in fase di conversione del Cura Italia si espliciti apertura magazzini logistici delle imprese

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – È l’appello che il vice presidente di Confetra, e spedizioniere del Porto di Ravenna,

Marco Migliorelli, rivolge all’Esecutivo ed al Parlamento. “Questo non può essere tema di scontro ideologico con il sindacato. È una mera questione di buon senso. Sono in viaggio, stanno arrivando e arriveranno nelle prossime

settimane, numerose navi che sono partite dalla Cina o dal Sud America anche due o tre settimane fa. Navi cariche di merci, prodotti, materie prime, destinate a imprese italiane, anche a quel 60% di aziende la cui produzione industriale improvvisamente e momentaneamente è sospesa a seguito del Decreto Legge del 23 marzo.

L’Italia movimenta 11 milioni di contenitori l’anno, 800 mila al mese, 200 mila a settimana. Di questi, il 60% rischia di non poter quindi giungere a destinazione. Dove li mettiamo? Discorso simile per le rinfuse. Oggi abbiamo avuto contatti con terminalisti, spedizionieri, agenti marittimi. Ne abbiamo discusso con il MIT e domani sentiremo il

parere di Assoporti.

La soluzione più ragionevole sarebbe che il Governo, ferma restando la sospensione della produzione, rendesse più chiaro tuttavia che i magazzini delle aziende tutte restano sempre aperti, per consentirci di consegnare la merce in entrata e trasportare fuori quella già prodotta. Lo scopo del Decreto è quello di sospendere la produzione per far diminuire il numero di persone per strada e in fabbrica. Va bene. Ma questa vicenda con la produzione non c’entra niente.

La nostra interpretazione del Decreto è comunque già questa. Corriamo altrimenti il serio rischio, entro un paio di settime, di avere i nostri hub logistici – porti, interporti e cargo village degli aeroporti – completamente impraticabili e saturi di merce in giacenza”.

Pubblicato da COM il: 25/3/2020 h 14:44 - Riproduzione riservata