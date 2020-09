Confetra Agorà 2020: Nicolini, è l’ora del fare. Conte e De Micheli, ruolo logistica essenziale non solo nel lockdown

(FERPRESS) – Roma, 23 SETT – Il ruolo della logistica è cambiato nell’era del Covid-19 e del lockdown. Confetra ha dato vita ad Agorà 2020, in un’edizione completamente telematica che ha richiamato però i più importanti protagonisti, a partire dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, al ministro degli Affari europei Vincenzo Amendola, oltre al vicepresidente di Confindustria Vito Grassi e al segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Guido Nicolini, presidente Confetra, ha svolto la relazione introduttiva, in cui ha lanciato l’allarme sulla necessità di fare presto. A tessere le linee del dibattito, Marco Morino del Sole24Ore.

“Non c’è più tempo – ha sottolineato Nicolini – da anni parliamo di sburocratizzazione, semplificazione, accelerazione degli investimenti in infrastrutture, ora non c’è più tempo, o si riesce a portare a casa dei risultati oppure il Paese intraprenderà una strada di inevitabile declino. Da risolvere è anche il problema del gap logistico del nostro Paese, 70 miliardi di euro l’anno di minore ricchezza per l’economia del Paese, che non è immediatamente sovrapponibile al gap infrastrutturale. Gli operatori concretamente fanno ancora i conti con la produzione di una lunga serie di documenti cartacei, nonostante alcuni progressi realizzati in alcuni settori, che però non coordinati in una strategia generale di facilitazione e razionalizzazione del processo logistico”, ha evidenziato ancora il presidente di Confetra.

Nicolini ha sottolineato poi l’importanza del ruolo giocato dalla logistica nel corso della pandemia da Covid-19, un concetto ribadito anche dal premier Conte e dalla ministra De Micheli, che hanno fatto riferimento proprio all’impegno di tanti lavoratori anche nei periodi più duri del lockdown per assicurare l’approvvigionamento delle merci e, soprattutto, la continuità del settore industriale. Sulla situazione post e pre-Covid e, in generale, sulla percezione del ruolo della logistica nell’opinione di persone ed operatori, ha svolto un’acuta analisi Nando Pagnoncelli, di Ipsos, che dall’anno scorso ha iniziato la collaborazione con Confetra per indagini sul campo. Pagnoncelli ha rilevato come il Covid-19 abbia mutato profondamente la percezione dell’importanza del settore logistico, la centralità anche nella vita quotidiana e anche l’attrattività in termini di possibilità di nuova occupazione.

Il sondaggio tra gli operatori mostra come ancora nel mese di settembre domini un’assoluta incertezza sul futuro: per il 31%, il peggio è passato; per il 27% – invece – il peggio deve ancora arrivare; per il 22% siamo all’apice dell’emergenza; mentre il 20% non sa dare una risposta. La situazione è talmente incerta e preoccupante che ben il 74% degli intervistati ritiene che sia probabile una nuova ondata di contagi (28% molto probabile; 46% abbastanza probabile), mentre solo il 18% lo ritiene poco probabile (15%) o per niente probabile (3%).

La ministra De Micheli ha concluso questa edizione di Agorà 2020 ricordando tutti gli impegni del governo per la razionalizzazione e modernizzazione del settore, e anche la straordinaria occasione costituita dalle risorse del Recovery Fund, che dovrebbe consentire all’Italia di realizzare il piano di opere infrastrutturali e di ammodernamento delle reti e dei servizi in 8 anni invece dei 15 anni previsti precedentemente.

La relazione del presidente Nicolini

