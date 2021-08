Conferenza unificata: Mancinelli (Anci), intesa su decreti che stanziano 3,2 mld per interventi infrastrutturali in ambito portuale e per mobilità

(FERPRESS) – Roma, 4 AGO – La Conferenza Unificata ha espresso oggi l’intesa su due schemi di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS), relativi, rispettivamente, al programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per un totale di 2,8 miliardi di euro, e al programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale a valere, per un totale di 400 milioni di euro, sul programma complementare al PNRR e sulla strategia nazionale sulla Mobilità del MIMS (programma Italia Veloce).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 4/8/2021 h 15:54 - Riproduzione riservata