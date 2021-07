Conferenza Stato-Regioni: ok a intesa su potenziamento e ammodernamento ferrovie regionali

La Conferenza Stato-Regioni del 21 luglio ha sancito l’intesa sullo schema di decreto che finanzia con 260 milioni di euro le ferrovie gestite dalle Regioni, di cui l’80% destinati al Sud. Le risorse, che rientrano nel Fondo del Mims per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, possono essere utilizzate per il potenziamento, l’ammodernamento e il miglioramento della sicurezza delle ferrovie regionali, che svolgono un ruolo essenziale nei brevi collegamenti di cui usufruiscono, in particolare, pendolari e studenti.

Pubblicato da COM il: 23/7/2021 h 11:57 - Riproduzione riservata