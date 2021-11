Conferenza stato Regioni assegna a Palermo 23 mln circa per l’ampliamento della rete tranviaria

(FERPRESS) – Palermo, 4 NOV – La conferenza unificata Stato Regioni, che si è riunita ieri nell’ambito della ripartizione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha assegnato al Comune di Palermo 23.141.795,00 di euro per l’ampliamento della rete Tranviaria.

