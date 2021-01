Conferenza Regioni sottolinea questione dei mancati ricavi da tariffa delle aziende di TPL e conseguenti squilibri di bilancio

(FERPRESS) – Roma, 22 GEN – La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene indispensabile riprendere il tema della “salvaguardia degli equilibri di bilancio” già evidenziato per il parere al ddl “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, in particolare per quanto riguarda gli squilibri economici – finanziari in sanità che si registreranno sull’esercizio 2020 a causa delle mancate erogazioni agli enti territoriali dei rimborsi delle spese sostenute nell’emergenza pandemica da COVID-19 dalle Regioni e Province autonome a valere sul “Fondo Protezione Civile”.

Strettamente collegata agli equilibri è anche la questione inerente i mancati ricavi da tariffa delle aziende del Trasporto pubblico locale e conseguenti squilibri di bilancio delle aziende.

La recrudescenza dei dati sulla pandemia non lascia allo stato attuale intravedere per il 2021 margini certi di ripresa del settore e il ritorno a un equilibrio economico-finanziario complessivo. Lo stesso Governo ha previsto al comma 12 dell’art. 13 del provvedimento in esame la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021 della disposizione di cui all’articolo 92, comma 4- bis, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di estendere il divieto di applicazione disanzioni o penali o decurtazioni di corrispettivo, da parte dei committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nei confronti dei gestori, in ragione delle minori corse

effettuate o delle minori percorrenze realizzate.

In linea con questa proroga, è opportuno prevedere che anche il periodo di compensazione per minori ricavi da tariffa sia esteso fino al termine dell’emergenza, che determina una ridotta capienza dei mezzi.

Lo squilibrio economico di settore stimabile per il primo semestre 2021 è infatti quantificabile nell’ordine di ulteriori 1.000 milioni di euro in termini di perdite di ricavi tariffari e maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’attuazione delle misure di prevenzione del contagio.

Il documento della Conferenza Regioni

